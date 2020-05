Coronavirus: in distribuzione oggi le terza tranche di buoni spesa nel territorio tiburtino

Tivoli, 2 maggio 2020 – Terza consegna questa mattina di buoni spesa per le famiglie e le persone in difficoltà alimentare a causa del lungo blocco economico determinato dall’emergenza sanitaria. Gli operatori e le operatrici delle cooperative dei Servizi sociali oggi consegneranno altri 157 buoni spesa ad altrettanti nuclei familiari, per un totale di 395 persone. Si tratta delle domande arrivate ai Servizi sociali comunali dopo il termine non perentorio del 5 aprile indicato nell’avviso pubblico del Comune.

Sono mille complessivamente le famiglie beneficiarie dei buoni spesa e 167.430 euro le risorse utilizzate e provenienti da stanziamenti pubblici statali (dipartimento nazionale di Protezione civile) e regionali, indirizzati prioritariamente a persone che hanno subìto una drastica riduzione di entrate economiche a causa delle misure di contenimento in atto e che non fruiscano già di altri sostegni pubblici.

I buoni potranno essere utilizzati nei supermercati, nelle botteghe, nei punti vendita e nelle farmacie convenzionati con il Comune e il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale, e hanno un valore economico sufficiente a coprire il fabbisogno alimentare, farmacologico e di generi di prima necessità per due settimane.

Resta attivo, per chi non avesse fatto in tempo a inoltrare la domanda per ricevere i buoni spesa entro la data ultima del 27 aprile, il “numero amico” per ricevere i pacchi di spesa alimentare e generi di prima necessità, ai seguenti numeri: 0774.453338, 0774.453358, 0774.453424, 3356088907 (lunedì, mercoledì e domenica dalle 9 alle 13.30 mentre martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13,30 e dalle 15 alle 17).

Nella foto: alcune assistenti sociali del Comune di Tivoli consegnano buoni spesa a una famiglia.