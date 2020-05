Fase 2, arriva davvero una nuova autocertificazione?

In questi giorni stanno girando diversi moduli di autocertificazione, più o meno credibili, da utilizzare a partire da lunedì 4 maggio. Va chiarito che il Ministero non ha ufficializzato nessuna nuova autocertificazioni e le informazioni che circolano al momento sono quelle che non dovrebbe cambiare rispetto a quello attuale, a parte il riferimento normativo al nuovo decreto che contiene ulteriori motivazioni che rendono legittimo lo spostamento: la visita ad un congiunto o il ritorno al proprio domicilio. Per cui i cittadini potranno modificare il modulo esistente barrando le parole “all’interno dello stesso Comune” e la parola “urgente” legata all’assistenza a congiunti o a persone con disabilità.