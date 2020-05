Fase 2, quando riaprono le palestre? Ecco le ipotesi

di Valerio De Benedetti

PALESTRE – La fase 2 dell’emergenza Coronavirus è ormai alle porte: dal 4 maggio entrerà in vigore il nuovo decreto del Governo che porterà ad un allentamento dell’attuale lockdown. Ma la domanda che tantissimi sportivi si fanno è: “Quando riaprono le palestre?”. Nel decreto infatti, si parla di sport all’aperto individuale, non ci sono menzioni particolari invece per quanto riguarda i centri sportivi. Un’indicazione è arrivata dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha dichiarato: “Stiamo lavorando ad un protocollo per la riapertura delle palestre, dei centri danza e di tutti i centri sportivi del territorio, lo sottoporremo quanto prima al Comitato tecnico-scientifico, perchè a maggio vorrei tanto che riaprissero in sicurezza anche questi altri centri”. Una notizia buona a metà: perchè la riapertura avvenga effettivamente infatti, bisognerà superare l’ostacolo sicurezza e prevenzione, montagna da scalare.

Bisogna però essere positivi, anche perchè le precedenti date ipotizzate parlavano di estate inoltrata, se non addirittura settembre. Si pensa a un fondo per poter aiutare le attività che non potranno permettersi di essere in regola con tutte le misure sanitarie, ma al momento non c’è nulla di concreto. Non c’è una data precisa, di sicuro non sarà prima del 18 maggio. Si valuterà di settimana in settimana la situazione per una riapertura a partire da quella data. Le palestre infatti, sono luoghi dove è facile creare assembramenti, oltre al fatto che gli strumenti a disposizione vengono toccati da molte persone nella stessa giornata. Alla riapertura saranno comunque vietate le lezioni di gruppo, bisognerà fornire gli iscritti di igienizzanti all’ingresso, pulire costantemente spogliatoi e attrezzi. Possibile anche l’obbligo di utilizzare mascherine e guanti durante l’attività fisica.