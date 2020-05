Guidonia, riapre il cimitero comunale

Da lunedì 4 maggio riapre il cimitero di Guidonia Montecelio. Lo prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Michel Barbet. L’accesso al cimitero sarà consentito nei limiti di 15 persone per volta, esclusi gli operatori dei servizi cimiteriali e delle onoranze funebri. L’orario di apertura sarà dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 ed il sabato dalle 07:30 alle 13:00.

“Non nascondo che tra i provvedimenti presi durante questa pandemia sicuramente la chiusura del cimitero è stato tra i più difficili – spiega il primo cittadino – Capisco e sono vicino alla sofferenza di chi in questo periodo non ha potuto recarsi dal proprio caro defunto ed ora giustamente sente questo bisogno. Vi chiedo, però, di avere pazienza per via degli ingressi contingentati che vanno rispettati rigorosamente e di agevolare gli addetti nello svolgimento di queste operazioni”.

L’ordinanza è scaricabile dall’albo pretorio online sul sito del Comune di Guidonia Montecelio al seguente link: http://halleyweb.com/c058047_s/mc/mc_p_ricerca.php.