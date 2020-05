La cena tra amici è troppo rumorosa, intervengono i carabinieri

Una cena rumorosa e movimentata è finita in rissa. I carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato a piede libero tutti i partecipanti, tra cui un 38enne originario di Catania e residente a Guidonia Montecelio, oltre a un 27enne e un 38enne entrambi romani, un 28enne di Taurianova e un 35enne originario di Milano, ma domiciliato nella Capitale. È successo nel quartiere romano di Pietralata.

A far agitare gli animi la richiesta dei vicini di abbassare i toni. Le urla hanno allarmato i residenti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono arrivati i militari del Nucleo Radiomobile, che hanno sedato la rissa, prima che potesse ulteriormente degenerare, ponendo fine a violenti calci e pugni tra i partecipanti. Arrivata anche un’ambulanza, i sanitari hanno medicato le persone rimaste lievemente ferite.

I partecipanti alla cena, di fatto non consentita dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre alla denuncia, sono stati sanzionati per aver violato le regole imposte per il contenimento dei contagi da coronavirus che in vitano le persone a restare a casa e a limitare gli spostamenti ai soli necessari. I commensali infatti presenti all’interno di un’abitazione in cui non sono residenti, hanno creato un assembramento non consentito.