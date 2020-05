Monterotondo: i cimiteri riaprono il 6 maggio, ma con delle limitazioni

Il comune di Monterotondo ha fatto chiarezza sulle ordinanze in vigore dalla prossima settimana.

1.con decorrenza 6 maggio 2020, e sino a nuovo provvedimento ordinatorio collegato alla cessata emergenza sanitaria, l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali siti in Via G. Mazzini ed in Via L. Einaudi dal martedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;