PALOMBARA SABINA – Covid-19, primi due guariti. Ma c’è il terzo decesso

Un decesso e due guariti. E’ il bilancio delle ultime 24 ore del Covid-19 a Palombara Sabina. Oggi, sabato 2 maggio, il sindaco Alessandro Palombi ha avuto notizia della guarigione di due dei nove pazienti risultati positivi.

“Da informazioni assunte attraverso fonti che posso definire assolutamente attendibili – annuncia – i due pazienti sono risultati finalmente negativi. Tuttavia attendo conferma ufficiale da parte dell’Autorità Sanitaria Locale”.

Si tratta di due donne, un’infermiera 40enne in assistenza domiciliare da tre settimane e una 70enne ex impiegata che era stata la prima contagiata residente a Palombara Sabina dal 15 marzo ricoverata al policlinico “Agostino Gemelli”.

Attualmente scende a sette il numero dei contagiati, tutti in assistenza domiciliare. Mentre sale a tre il numero dei pazienti deceduti e risultati positivi al Coronavirus. L’ultimo è stato comunicato dalla Asl al Comune ieri, venerdì primo maggio: si tratta di un 76enne residente da solo in una frazione di Palombara già affetto da precedenti patologie che da oltre venti giorni era ricoverato all’ospedale “Spallanzani” di Roma.

Il primo decesso si era registrato mercoledì primo aprile al policlinico di Tor Vergata dove era spirato un 71enne ex vigile urbano.

Il secondo decesso era avvenuto nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile, al “Sant’Andrea”: la vittima un 71enne ex sottufficiale dell’Aeronautica.