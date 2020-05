PALOMBARA SABINA – Detenuti all’ora d’aria, “ammucchiata” nel parcheggio dell’ospedale

Il parcheggio dell’ospedale trasformato in un cortile per i detenuti. Il problema è che la Asl Roma 5 l’ha delimitato con una “rete da pollaio” che non garantisce le esigenze di sicurezza.

Tuttavia una decina di pazienti psichiatrici ricoverati nelle due Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) dell’ospedale di Palombara Sabina hanno finalmente usufruito del diritto all’aria garantito dalla legge.

La foto è stata scattata giovedì mattina 23 aprile nel piazzale del “Santissimo Salvatore” che da un mese è causa di un “incidente diplomatico” tra il sindaco Alessandro Palombi e il Direttore generale della Asl Giorgio Giulio Santonocito.

L’amministrazione comunale contesta l’intervento di perimetrazione del parcheggio per far fronte alle misure di straordinaria limitazione imposte ai detenuti delle Rems nell’ottica di prevenzione del contagio da Coronavirus. Detenuti che da oltre un mese non possono più godere del cosidetto “Giardino d’inverno”, lo spazio al terzo piano dell’ospedale senza pareti dedicato alla ricreazione.

La perimetrazione è avvenuta con una “rete da pollaio” alta un metro e mezzo e senza cordolo, come l’ha definita il sindaco Palombi in una nota a Santonocito in cui evidenzia il proprio dovere di garantire la tutela dell’incolumità pubblica, rimarcando che la Rems è in pieno centro del paese e a pochi metri da una scuola materna e in passato ha già dimostrato falle nella sicurezza.

Sul caso è intervenuto anche il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasìa con una lettera aperta al sito “Tiburno.Tv” in cui lamentava una violazione ai diritti basilari dell’ora d’aria garantita negli istituti di pena e fondamentale per i detenuti della Rems anche alla luce delle rivolte avvenute a Rebibbia e in altre carceri italiane.