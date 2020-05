Sport di montagna, ancora nessun chiarimento dalla Regione

Ancora nessun chiarimento sugli spostamenti possibili per gli sport individuali. Stamattina il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, insieme al suo vice Daniele Leodori, hanno risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa dal titolo “Lazio Sicuro – Linee guida sulle regole per chi riapre”.

Una giornalista ha chiesto espressamente se saranno possibili gli spostamenti dentro la regione Lazio per spostamenti finalizzati all’attività fisica per sport come escursionismo, pesca, ciclismo, arrampicata in falesia, anche perché consentire questi sport potrebbe ridurre l’affluenza in posti che si prevedono più critici come i parchi pubblici. Già nei giorni scorsi il CAI (club alpino italiano) aveva lanciato un appello in merito.

“Auspichiamo chiarimenti in giornata da parte del governo – ha risposto Leodori – perché gli sport individuali per definizione garantiscono un distanziamento e sembra dunque difficile vietarli. Stiamo capendo come disciplinare anche gli allenamenti individuali per gli sport di squadra”.

Una risposta dunque non definitiva, dunque, che ha provocato le prime reazioni.

“Non siamo per niente soddisfatti, le risposte sono state evasive – commenta Pierluca Salustri, presidente dell’Asd La via perfetta – Ci sono tantissimi appassionati pronti a tornare in montagna, dove non c’è sicuramente il problema del distanziamento sociale. Inoltre ci sono professionisti del settore che si devono tenere in allenamento per garantire le massime prestazioni quando potranno tornare ad accompagnare i clienti in montagna”.