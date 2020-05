TIVOLI – Ubriaco picchia la moglie per vendere i videogiochi dei figli, arrestato

Aveva alzato il gomito al punto da voler vendere i videogiochi dei figli, per questo la moglie si era opposta e lui dalle minacce è passato ai fatti.

Così stanotte gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato un 42enne italiano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali che su disposizione della Procura è stato recluso a Rebibbia.

Secondo le prime informazioni raccolte, la violenza domestica si è consumata nella tarda serata di ieri venerdì primo maggio a Borgo Santo Spirito, la frazione di Tivoli Terme sorto spontaneamente sui terreni della Asl Roma 5.

Stando a quanto riferito dalla moglie, durante la serata l’uomo aveva assunto cocaina e bevuto del vino, manifestando l’intenzione di vendere i videogiochi elettronici dei suoi due bambini per reperire così denaro contante. A quel punto la donna avrebbe tentato di calmarlo col risultato di vedersi minacciata di morte con una bottiglia ed essere schiaffeggiata al volto e alla nuca. Per questo ha allertato il 113 e sul posto è intervenuta una volante del Commissariato diretto da Paola Di Corpo.

Sempre secondo le prime informazioni, all’arrivo degli agenti il 42enne si era allontanato dall’abitazione per farvi ritorno più tardi, quando ha visto la volante andar via.

Verso le ore 2, la vittima ha ricontattato nuovamente il 113 richiedendo l’intervento della Polizia, poichè il marito era tornato a casa minacciando di distruggerle l’auto se non l’avesse fatto entrare.

Per la seconda volta gli uomini del Reparto Volanti del Commissariato con un tempestivo intervento sono giunti sul posto e lo hanno trovato seduto nel giardino: il 42enne ha raccontato di aver avuto una lite con la moglie dichiarando di essere tornato a casa solo per poter prendere alcuni effetti personali.

La moglie è stata accompagnata al pronto soccorso dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 5 giorni, mentre per lui è scattato l’arresto.