FASE 2 – Ecco cosa cambia a Fiano Romano

Il comunicato del Sindaco di Fiano Romano Ottorino Ferilli :

Siamo in procinto della tanto attesa Fase Due.

Volente o nolente, il comportamento individuale sarà fondamentale per contenere i contagi. Nel frattempo, come vi ho anticipato nei giorni scorsi, con il DPCM del 26 aprile, sono state disposte le nuove aperture. Localmente, a discrezione di ogni Sindaco in base alle risorse e ai mezzi a disposizione, si è regolamentata l’apertura e/o chiusura dei luoghi pubblici. Abbiamo ritenuto che in questa fase di monitoraggio, fino al 17 maggio, sarà aperta la pista ciclabile. Dopo il 17 maggio interverremo GRADUALMENTE su tutti gli altri luoghi pubblici. Il Cimitero, invece, è già aperto dal 1 maggio. Dal 5 maggio, come vi ho già detto nei giorni scorsi, riaprirà anche l’Ecocentro comunale per il conferimento dei rifiuti. Sul sito del Comune ho fatto riportare per comodità le FAQ pubblicate su governo.it in merito a spostamenti, attività e tutto ciò che da domani sarà possibile fare.

Si intravede chiaramente una nuova fase; la mia GRATITUDINE verso la vostra collaborazione mantenuta in queste settimane è e resterà immensa. Restiamo uniti e con fiducia affrontiamo i nuovi giorni.

GRAZIE e Buona Domenica!