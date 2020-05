TIVOLI – la Madonna di Quintiliolo sfila in diretta sui social

È iniziata Pochi minuti fa alle ore 9.58 la tradizionale processione della Madonna di Quintiliolo che quest’anno per motivi di sicurezza dovuti al contenimento del Covid-19 si svolge alla sola presenza dei Butteri Tiburtini e viene trasmessa in diretta su facebook sul gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/261757497191341/?ref=share

I preparativi sono iniziati alle ore 8.00 questa mattina. In questo momento l'icona Sacra, accompagnata dai Butteri Tiburtini ha lasciato il Santuario e raggiungerà il Duomo di Tivoli dove alle 10.30 si svolgerà la Santa Messa celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo Mauro Parmeggiani. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta televisiva sul canale 891 del digitale terrestre e in diretta Facebook sulla pagina della Cattedrale di San Lorenzo :