Pochi giorni fa, Bill Gates, fondatore di Microsoft, aveva dichiarato che avrebbe finanziato il vaccino di Oxford, realizzato in collaborazione con l’Advent-Irbm di Pomezia, qualora avesse dato dei risultati d’efficacia. L’obiettivo, infatti, era quello di stanziare dei fondi affinché la cura potesse essere prodotta e distribuita su larga scala.

Ieri, il magnate americano ha telefonato al Presidente Conte per rinnovare l’invito alla cooperazione globale nella lotta al Coronavirus riconoscendo l’impegno che l’Italia ha dimostrato in questi mesi. Un ulteriore obiettivo è quello di riuscire a far arrivare il vaccino ai Paesi in via di sviluppo colpiti dalla pandemia e con meno possibilità di fronteggiarlo.