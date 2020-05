Mentana – Parte la terza edizione di “Storia in Corto”

La terza edizione del festival cinematografico “Storia in Corto” è stato organizzato dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con il MuGa Mentana. La rassegna prevede la presentazione di cortometraggi, documentari, audiodocumentari.

L’organizzazione si è interrogata sul lanciare la terza edizione del Festival Storia in Corto, tuttavia ha deciso comunque di aprire i termini per la raccolta del materiale audiovisivo riservandosi la facoltà di decidere ed eventualmente modificare date e luoghi di svolgimento della terza edizione del Festival sulla base della situazione che si svilupperà in seguito.

Non ci sono limiti di contenuto previsti per la partecipazione alla rassegna: la Storia tutta sarà oggetto delle opere presentate.