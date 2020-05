Sport individuale, si riparte: 5 cose da sapere per non essere multati

di Valerio De Benedetti

Ci siamo, dal 4 maggio, con l’entrata in vigore del nuovo DPCM, sarà nuovamente possibile svolgere attività di sport individuale. Riapriranno i parchi, purchè non si creino assembramenti o affollamenti troppo evidenti, mantenendo le distanze di sicurezza. La Regione Lazio sul proprio sito a risposto a cinque dei quesiti più “in voga” in questo momento, chiarendo alcuni punti fondamentali.