Villa Adriana sfida Subiaco per il concorso Lazio delle Meraviglie

Ancora poche ore per votare nel contest indetto dalla pagina Facebook Visit Lazio che ha come obiettivo far conoscere i tesori della nostra regione, con un sondaggio non competitivo. Oggi domenica 3 maggio si sfidano Villa Adriana a Tivoli con Il Monastero di San Benedetto a Subiaco.

Per votare cliccare qui: https://bit.ly/2SxL9ip

Il Lazio delle Meraviglie a casa vostra. Il contest virtuale sulla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra regione entra nel vivo.

Dopo una fase iniziale emozionante le otto località, da voi scelte, sono pronte a “sfidarsi” per arrivare alla finale prevista per il 14 maggio.