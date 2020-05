Guidonia – Vandali all’istituto “Pisano”, la condanna del Sindaco

Esprimo solidarietà e vicinanza al Presidente Eusebio Ciccotti, agli insegnanti, al personale, agli studenti ed alle famiglie dell’Istituto Pisano per l’atto vandalico che è stato scoperto questa mattina. I muri della scuola sono stati imbrattati da svastiche e graffiti di vario genere, un gesto, quindi, che contiene anche un inquietante richiamo al nazismo. Come ha giustamente ricordato il Preside Ciccotti, gli autori si sono resi protagonisti di diversi reati, oltre al vandalismo ed all’apologia del fascismo, hanno anche violato le misure restrittive previste dall’emergenza Covid 19. Un atto, quindi, che normalmente va condannato e stigmatizzato, ancor più in un momento difficile e delicato come quello che stiamo vivendo.