Covid-19 – Lotta alla povertà, attivisti di “One” a confronto col vice ministro

Ludovica Peperna, 19 anni di Fonte Nuova, e Luca Marano, 24 anni di Tivoli, Giovani Ambasciatori dell’organizzazione anti-povertà One, hanno incontrato la Viceministra alla Cooperazione allo Sviluppo, Emanuela Del Re, in un incontro video-conferenza.

Peperna e Marano hanno rivolto un messaggio alla Viceministra: l’Italia deve mostrare leadership e ambizione per poter affrontare una delle sfide più grandi dei nostri tempi, il Covid-19.

L’attuale contesto richiede un’azione coesa e cooperativa per arginarne le conseguenze e prevenire che, in un futuro, simili minacce ci colgano impreparati. Per questo motivo, i Giovani Ambasciatori hanno sottolineato la necessità che l’Italia, con gli altri leader mondiali, si operi per una risposta collettiva saldamente fondata sul multilateralismo, la solidarietà e la cooperazione.

Peperna e Marano, con gli altri Giovani Ambasciatori di One, stanno facendo una campagna per assicurarsi che il governo italiano sostenga la parità di accesso e distribuzione di un futuro vaccino Covid-19, in modo che anche i paesi a più basso reddito ne possano beneficiare. Questo monito trova particolare rilevanza in vista della conferenza internazionale del 4 maggio, organizzata dall’Unione europea per formulare una risposta collettiva all’epidemia odierna. L’UE e i suoi partner mirano a raccogliere 7,5 miliardi di euro in finanziamenti per garantire che, una volta disponibili, i nuovi vaccini e trattamenti per il Covid-19 vengano distribuiti equamente.

Nell’incontro con la Viceministra, Peperna, Marano e gli altri Giovani Ambasciatori di ONE hanno ribadito la necessità di sostenere gli sforzi di Gavi, l’Alleanza per i vaccini, per aiutare a garantire che l’immunizzazione contro malattie vaccinabili non venga interrotta nei paesi più poveri del mondo e prevenire che eventuali contagi possano portare ad ulteriori pressioni sistemi sanitari già allo stremo nell’assistenza di casi Covid-19.

Ludovica Peperna e Luca Marano hanno dichiarato: “Siamo entusiasti del supporto ricevuto dalla Viceministra Del Re. Come noi, sono in molti a credere che gli investimenti nello sviluppo di lungo periodo siano fondamentali in un’era di molteplici sfide ed incertezze. L’Italia può e deve fare la sua parte affinché la ricerca, la produzione e la distribuzione di vaccini, essenziali per il benessere globale, non seguano una battuta d’arresto. L’uguaglianza deve essere al centro della risposta globale a questa crisi perché nessuno di noi è al sicuro finché non lo saremo tutti”.

Emily Wigens, direttrice di The One Campaign Ue, ha dichiarato: “Per sconfiggere il virus dobbiamo agire ambiziosamente a livello globale, non solo a livello locale. Dobbiamo sviluppare un vaccino e trattamenti efficaci che siano disponibili a tutti perché se il virus esiste in qualsiasi parte del mondo, tutti noi ne siamo a rischio. Aiutare a salvare vite umane nei paesi più poveri aiuterà a salvare vite umane a livello globale, quindi abbiamo bisogno di leader che rispettino la chiamata di questi giovani attivisti e che si intensifichino e rispondano a questa richiesta iniziale di finanziamento “.

One è un’organizzazione che opera con campagne e attività di sensibilizzazione per combattere la povertà estrema e le malattie prevenibili, soprattutto in Africa. Apolitica, One mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a lavorare di concerto con i leader politici per combattere l’Aids e le malattie prevenibili, aumentare gli investimenti per l’istruzione, l’agricoltura, la sanità e l’alimentazione e chiedere ai governi maggiore trasparenza nei programmi di lotta alla povertà.

Gli ambasciatori One invece sono un gruppo di giovani volontari estremamente motivati, selezionati tramite bando pubblico, che conducono attività di sensibilizzazione in tutta Europa per porre fine alla povertà estrema. Sollecitano un impegno concreto dei responsabili politici, lavorano con i mezzi di comunicazione per aumentare la visibilità delle campagne One e incoraggiano il pubblico a sostenere le petizioni e le altre azioni One con attività online ed eventi locali.

Per saperne di più visita:

http://one.org/youthambassadors.