Fiano Romano: pachistano arrestato per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri della Stazione di Fiano Romano hanno arrestato, in flagranza di reato, un 30enne di origine pachistana per maltrattamenti in famiglia nei confronti della 24enne moglie connazionale.

I militari, a seguito di richiesta di aiuto giunta al NUE 112 da parte di un vicino di casa, sono intervenuti presso un’abitazione di Fiano Romano, ove trovavano la donna con vistose tumefazioni intorno agli occhi. La vittima raccontava agli operanti di essere giunta in Italia da 4 mesi per raggiungere il marito, facchino presso una società, che vive a Fiano Romano già da 2 anni. Accompagnata in caserma, poi, mediante l’ausilio di un interprete, ha denunciato di essere stata percossa dal marito per futili motivi e che i maltrattamenti erano cominciati subito dopo il suo arrivo a Fiano. Sul posto giungeva anche personale sanitario del 118 che soccorreva la donna, la quale, tuttavia, rifiutava le cure.

L’arrestato è stato tradotto presso l’abitazione di un parente, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Rieti.