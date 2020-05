Fonte Nuova, il riepilogo dei “buoni spesa”

Ad oggi 4 Maggio 2020 sono state presentate al comune di Fonte Nuova 2293 domande di accesso ai Buoni Spesa – Covid 19;

Budget assegnato al Comune di Fonte Nuova con Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020: € 274.577,53

Domande ammissibili n°1524;

Domande consegnate n° 1204, per un importo di € 219.400,00

Domande in consegna n° 50, per un importo di € 7.300,00

Domande in lavorazione ed in fase di preparazione n°100, per un importo ancora da erogare di € 16.700,00

Importo totale impegnato al 04/05/2020: € 243.400,00

Domande escluse per mancato recapito a causa di indirizzo errato / numero inesistente, dopo diversi controlli e 3 tentativi di consegna senza risposta n° 35;

Ulteriori domande sono in fase di istruttoria fino ad esaurimento del budget.

A partire dal 6 Maggio saranno trasmesse alla Guardia di Finanza, con il supporto della preziosa collaborazione dell’ANFI di Fonte Nuova (Associazione Nazionale Finanzieri Italiani), le prime domande sospette da sottoporre ad un controllo sulla veridicità delle informazioni patrimoniali dichiarate, al fine di perseguire chi abbia potuto trarre illecitamente un beneficio a danno di altri concittadini bisognosi aventi diritto.

Si ricorda, inoltre, che in favore degli aventi diritto alle misure di solidarietà alimentare che hanno presentato la domanda corretta nei termini previsti e che non riescano a beneficiare del contributo per esaurimento del fondo, saranno attuate forme di sostegno alimentare per mezzo di pacchi spesa o gift card,fino ad esaurimento del contributo assegnato a codesto Comune con Deliberazione Giunta Regionale – numero 138 del 31/03/2020.

Infine, si riporta anche il dato sulla consegna di Mascherine ai cittadini ed autorità:

Consegnate insieme ai Buoni Spesa (quindi a persone in difficoltà) oltre 3.000 mascherine chirurgiche;

Consegnate n° 300 mascherine FFP2 al comando dei Carabinieri di Mentana;

Consegnate n°4 mascherine FFP2 ad ogni medico di base e pediatra all’interno del Comune di Fonte Nuova, (servizio di consegna svolto dalla Protezione Civile di Fonte Nuova presso gli studi dei Medici);

In fase di preparazione e successiva spedizione ulteriori n° 3.000 mascherine chirurgiche, grazie all’aiuto della Protezione Civile di Fonte Nuova.