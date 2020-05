Fuga di gas, crolla palazzina a Marino

Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del fuoco che sono intervenuti, poco prima delle 20 in via Carissimi, nel centro storico di Marino per l’esplosione di una palazzina di tre piani a causa di una fuga di gas. Tre persone, due donne e una bambina sono state estratte dalle macerie e sono state trasportate in ospedale. “Il crollo -spiega Carlo Colizza, Sindaco di Marino – poteva essere un disastro, la palazzina è completamente sventrata. Ci stiamo già adoperando per trovare una sistemazione futura per le 4 persone”.

Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, si sta recando a Marino sul luogo dell’esplosione per verificare la situazione ed è in costante contatto con il presidente della Regione, Nicola Zingaretti.