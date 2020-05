GUIDONIA – Svastiche e graffiti nel cortile, vandali in azione al “Pisano”

Hanno scavalcato la recinzione per imbrattare i muri della scuola. Una apparente “G” di colore verde, una apparente “I” e una “B” di colore rosso. Accanto la svastica.

Vandali in azione all’Istituto tecnico “Leonardo Pisano” di Guidonia. A darne notizia è Eusebio Ciccotti, dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore via Roma 298, che ha presentato denuncia contro ignoti presso la locale Tenenza dei carabinieri.

La scoperta è avvenuta stamane, lunedì 4 maggio, alle ore 8 da parte del personale. “Alcuni estranei – spiega Ciccotti – si sono introdotti all’interno del Plesso Pisano, che ospita sia i ragazzi del Tecnico che del Liceo, imbrattando le pareti con graffiti e svastiche.

A nome del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e delle famiglie, esprimo la condanna di questo atto vandalico e fascista. Chiederò, se possibile, una perizia calligrafica dello/degli pseudo autore/i, semplici volgari graffitari, al fine di risalire ai responsabili del grave reato”.

“Si ricorda – aggiunge il preside Ciccotti – che i responsabili di tale atto hanno infranto il divieto di uscire dalla propria abitazione per motivi validi, hanno commesso il reato di violazione di domicilio, di danneggiamento di bene pubblico e di incitamento all’odio razziale”.