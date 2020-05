IL SONDAGGIO – Tornerete a mangiare a cena fuori? Le vostre risposte

Friends toasting with fresh juice at dinner table

C’è chi eviterà soprattutto per paura di contrarre il virus e di “mandare in fumo” i sacrifici di questi mesi. Ma c’è anche chi è deciso a prenotare da subito un tavolo al ristorante. C’è chi lo fa per “tornare a respirare la normalità” e chi sente la necessità di qualche piatto particolare. Non sono pochi quelli che sentono in prima persona la responsabilità di aiutare un settore economico così colpito.

Nel nostro questionario vi abbiamo fatto una domanda finale aperta:

Tornerai a mangiare subito fuori? Perché?

Ci avete inviato oltre 200 risposte, ne pubblichiamo alcune:

“No non voglio rischiare dopo tutto questo sacrificio” (30-40 anni, Donna)

“Sì Perché voglio tornare alla normalità di qualche mese fa” (Uomo, 20- 30 )

“Torneremo appena aprono per dare una ripresa” 30-40 donna

“No, sinceramente il bello del ristorante è la socialità. Fin quando non tornerà quel fattore non ha senso andarci” uomo 30-40

“Si, Dobbiamo ripartire come se nulla fosse accaduto altrimenti sarà la fine per tutti” (uomo 40-60)

“Se ne avrò la necessità! Altrimenti ordinerò da asporto per far sì che lavorino anche loro in sicurezza” (donna 30-40)

Andrò solo nei posti che conosco meglio. Per dare un segnale di supporto donna 40-60

Perché bisogna far circolare il denaro donna 40-60

No non mi godrei la serata con i vari dispositivi di sicurezza donna 40-60

“Astinenza da sushi” uomo 40-60

“il problema non è nei ristoranti dove gli stessi ristoratori possono far rispettare le regole. il problema sono le persone che non hanno e non rispetteranno mai le regole soprattutto all’aperto” uomo 40-60

Si, perche mi manca la vita di prima. donna 20-30

“Si, Penso sia importante per la convivialità e per aiutare il paese” (donna 20-30)

“Sì, Per gustare specialità” donna over 60

“No, eviterò le persone fino al vaccino” donna 30-40

“Sì, tornerò subito. Mi aspetto tutte le precauzioni del caso ma da qualche parte bisogna pur ricominciare. Inoltre, sarebbe un mio piccolo contributo per far ripartire il sistema”. donna 20-30

“No. Perchè non ho soldi e perchè non mi fido” donna 40-60

“Perché è importante dare sostegno al settore della ristorazione e perché il ristorante è un imprescindibile momento di socialità.” uomo 30-40

“Non credo che tornerò subito perchè penso che purtroppo ci sarà troppa gente che non rispetterà le regole” donna 30-40

“Per cercare di aiutare i ristoratori e perché mi piace cenare fuori” uomo 20-30