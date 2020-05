TIVOLI – Strade nuove a Paterno, un successo del Comitato

Un anno fa promosse una petizione popolare con 475 sottoscrizioni. Oggi, lunedì 4 maggio, il Comitato Rione Paterno ha raggiunto l’obiettivo.

Sono iniziati stamane i lavori per il rifacimento del manto stradale di Via Lucania e Strada degli Orti.

Ad annunciarlo è Quinto Berardi, il presidente del Comitato che a febbraio 2019 presentò una petizione popolare al sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti e al responsabile del settore Lavori pubblici Tullio Lucci.

Paterno era stato praticamente dimenticato nel progetto stilato dall’amministrazione comunale e dall’appaltone da 7 milioni 918.611,83 per la gestione e la manutenzione di strade urbane del territorio comunale per 8 anni assegnato al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa composto da “Conscoop”, “Zini Elio Srl” e “Mario Cipriani Srl”.

Così per quattro giorni i membri del Comitato di Quartiere raccolsero le firme davanti alle scuole elementari e al parco di piazza Giovanni Falcone, chiedendo la ristrutturazione e il rifacimento del manto stradale delle vie del Rione, dove l’ultimo intervento risaliva ad almeno sette anni prima e soltanto su alcuni tratti di via Paterno e parte di via Lucania.

“L’attenzione nei confronti del rione è stata fin troppo spesso dimenticata dalle amministrazioni succedutesi nel corso degli ultimi anni – spiega in una nota Quinto Berardi, presidente del Comitato dal 20 gennaio 2019 – I lavori sono stati soprattutto il frutto della mobilitazione delle cittadine e dei cittadini di Paterno che, grazie alla raccolta di 500 firme, ha sottolineato come l’importanza di perseguire obiettivi comuni possa far raggiungere i traguardi sperati.

Come Partecipazione Popolare ci siamo resi promotori della raccolta firme insieme al Comitato di quartiere “Rione Paterno”.

Ci sentiamo orgogliosi di questo piccolo ma importantissimo traguardo, ringraziando particolarmente le donne e gli uomini del Comitato di quartiere che si sono spese e si spendono quotidianamente per migliorare il rione, impiegando tempo e denaro, per il bene della collettività.

Un sentito ringraziamento va anche al Sindaco Giuseppe Proietti e ai dipendenti degli uffici tecnici del Comune di Tivoli che hanno reso possibile la realizzazione di queste opere.

Speriamo vivamente che i tanti problemi ancora insoluti del quartiere, già portati all’attenzione del Sindaco, possano presto trovare soluzione”.