GUIDONIA – Due chili di coca e 20 mila euro in cassaforte, blitz all’Albuccione

Si sono presentati travestiti da volontari della Protezione civile e con la scusa di consegnare pacchi viveri alle famiglie indigenti si sono introdotti nel condominio.

Così sabato pomeriggio 2 maggio i carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno espugnato la roccaforte della droga all’Albuccione sequestrando due chili di cocaina e ventimila euro in contanti.

Nella rete è finito un disoccupato di 29 anni, un piccolo precedente per droga datato 2012, insomma il classico insospettabile e non certo un boss dello spaccio, recluso a Rebibbia in attesa della convalida dell’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti da parte del Tribunale.

I militari mantengono il più rigoroso riserbo su un’indagine che pare destinata ad allargarsi nelle prossime settimane, almeno a giudicare dal quantitativo di droga rinvenuto.

L’APPROFONDIMENTO SU TIBURNO IN EDICOLA OGGI MARTEDI’ 5 MAGGIO