IN EDICOLA – Bar e Ristoranti, come cambieranno le nostre abitudini?

La colazione al bar, il ristorante etnico, l’aperitivo con gli amici e il pranzo di famiglia in trattoria. Dovremo aspettare il 1 giugno per tornare alle nostre abitudini.

Ma davvero sarà tutto come prima? Secondo il nostro sondaggio solo il 15% tornerà a mangiare fuori subito. Intanto quasi il 50% in questi giorni sceglie la consegna a domicilio. Ci avete raccontato cosa sperate per il futuro e cosa vi manca di più.

