L’inizio della fase 2 a Monterotondo si festeggia con un Big Mac.

Con l’allenamento del lockdown e l’apertura dei ristoranti consentita per il cibo take away, ieri 4 maggio molti eretini non hanno resistito alla tentazione di un panino da Mc Donalds.

Così all’ora di pranzo decine di auto si sono messi in fila davanti all’ingresso del ristorante, creando una lunga coda che iniziava da via Nomentana e proseguiva fino a via Lampedusa.

Il video della lunga coda è diventato virale sui social.