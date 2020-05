Per Fauci non ci sono prove che il Covid sia stato manipolato

Il Coronavirus creato in laboratorio? “Non ci sono prove scientifiche”. A sostenerlo è, membro della task force della Casa Bianca per l’emergenza Covid-19, in un’intervista a National Geographic.

“Se si guarda all’evoluzione del virus nei pipistrelli e a cosa c’è là fuori adesso – spiega Fauci – l’evidenza scientifica è fortemente incline a pensare che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente”. E aggiunge: “L’evoluzione nel tempo indica fortemente che questo virus si è evoluto in natura e poi ha saltato specie”.