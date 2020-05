Gli studi tecnici, geometri, ingegneri, architetti, non sono mai stati chiusi durante questo periodo di emergenza. Ma come e quanto hanno lavorato?

I numeri indicano incarichi e incassi in picchiata, con un calo di lavoro anche fino al 50%. In che modo se la stanno cavando? Quali sono le difficoltà incontrate, tra tecnologia della pubblica amministrazione non funzionante e commesse perse? E quando, soprattutto, la situazione si normalizzerà?

Abbiamo ascoltato alcune voci di questi professionisti al palo (leggete Tiburno in edicola da oggi 5 maggio). Ma voi che cosa ne pensate? Siete anche voi uno di loro? Raccontateci la vostra esperienza.