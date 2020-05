Il Comune di Tivoli stabilisce, che a partire da oggi e sino a domenica 17 maggio le attività commerciali consentite dal Dpcm del 26 aprile (consultabili qui – https://www.gazzettaufficiale. it/eli/id/2020/04/27/20A02352/ sg), fatta eccezione per farmacie e parafarmacie, potranno svolgere la propria attività tutti i giorni dalle 7 alle 21,30; i pubblici esercizi che sono autorizzati a effettuare attività da asporto ai sensi sempre del Dpcm 26 aprile 2020, potranno svolgere, invece, la loro attività tutti i giorni dalle 7 alle 23.

L’ordinanza stabilisce anche che al di fuori di tale fascia oraria resta consentita la sola vendita a domicilio e ribadisce anche la raccomandazione di rispettare le misure di sicurezza per la produzione, il confezionamento e la vendita di cibo e bevande da asporto, condiviso da Regione Lazio e associazioni di categoria e consultabile sul sito della Regione al seguente link: https://bit.ly/2WwQVlF.

A demandare, in particolare, ai Comuni l’adozione di provvedimenti per la programmazione oraria delle attività commerciali – con previsione della chiusura non oltre le 21,30 – è l’ordinanza n. 37 del 30 aprile della Regione Lazio.

La polizia locale e le forze dell’ordine assicureranno il controllo sull’osservanza dell’ordinanza.