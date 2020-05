Tivoli – “Fase 2”, più auto e bus quasi vuoti

Dopo quasi sessanta giorni di blocco totale con l’avvio della “Fase 2” la città è ripartita, anche se non a pieno ritmo. Non tutte le attività commerciali hanno ripreso l’attività ad esempio l’abbigliamento è chiuso, come ancora sono abbassate le serrande di barbieri e centri estetici. E’ decisamente aumentato il traffico con auto, pullman quasi vuoti, furgoni e camion a ripopolare le strade

tiburtine. Le preoccupazioni di coloro che temevano affollamenti alle fermate di autobus e stazioni, fortunatamente, non si sono concretizzate, anche perché i pullman viaggiano con una capienza

dimezzata.

Per strada quasi tutti i tiburtini indossano le mascherine, qualcuno non utilizza i guanti e pochissimi circolano come se niente fosse mai accaduto. Secondo gli esperti le parole d’ordine devono essere “buon senso e responsabilità” e da questo nostro primo giro, possiamo affermare che i cittadini continuano a rispettare le regole imposte dal Governo.

Ligi alle disposizioni sono anche i commercianti, che non mancano di segnalare le norme con appositi cartelli all’ingresso dei locali.

C’è anche chi approfittando della nuova fase ha colto l’occasione di fare jogging lontano da casa, dopo un lunghissimo periodo di stop. In ogni modo, la sensazione è quella di una “partita” correttamente giocata con una saggia prudenza, perché se malauguratamente il trend positivo dovesse interrompersi ripiomberemo un’altra volta nell’incubo del lockdown.

di Fernando Giacomo Isabella