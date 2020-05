Tivoli – Nuovo caso di positività al Coronavirus

Dopo otto giorni senza casi di Covid-19, la Asl Roma 5 comunica oggi una nuova persona contagiata nel territorio tiburtino. Sale così a 41 il totale dei positivi riscontrati nel Comune di Tivoli dall’inizio dell’emergenza sanitaria (dei quali, lo ricordiamo, sono 5 i deceduti). Gli attuali positivi sono 15, ricoverati a domicilio o in strutture ricettive oppure ospedaliere. La direzione generale della Asl comunica anche un nuovo guarito: sale così a 22 il totale di coloro che hanno superato la malattia nel nostro territorio.

Il sindaco Proietti commenta:

“E’ il nono caso di positività al Coronavirus registrato tra gli operatori sanitari tiburtini: si tratta infatti di una persona impiegata in una struttura ospedaliera di un altro Comune, una notizia che ci dispiace ricevere, sia perché dimostra quanto gli operatori sanitari siano esposti ancora al virus, sia perché evidenzia come – dopo 8 giorni senza nuovi positivi registrati – siamo ancora lontani dall’aver sconfitto l’epidemia. Il Covid-19 circola ancora, anche se abbiamo incominciato la ‘seconda fase’ dell’emergenza sanitaria, il suo epilogo dipenderà soltanto dai nostri comportamenti: sono felice di vedere la città ricominciare a vivere, le attività riaprire e riorganizzarsi nel rispetto delle buone norme di prevenzione sanitaria; ma è assolutamente ancora vietato fermarsi a parlare per strada, intrattenersi sulle panchine, raggrupparsi e riunirsi perché nessuno di noi è esente dal contagio. Si raccomanda con più forza ancora di rispettare le disposizioni governative e locali. Il distanziamento fisico tra le persone e il minor contatto sociale con gli altri, resta la misura più importante per limitare il contagio”.