Case Rosse: si ribalta il muletto, operaio muore schiacciato

Tragedia nella frazione di Case Rosse, dove questa mattina un operaio è morto schiacciato da un muletto.

Il 57enne, durante alcune operazioni a bordo del muletto, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto dal ribaltamento del mezzo morendo sul colpo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha delimitato la zona di intervento, consentendo agli ispettori Spresal ASL RM2 di svolgere le indagini di loro competenza.

L’incidente è avvenuto in Via Civitacampomarano, all’altezza del civico 8. Case Rosse è una quartiere dell’estrema periferia est al confine con Setteville di Guidonia.