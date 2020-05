GUIDONIA – Covid-19, via libera al footing nei parchi ma con la mascherina

Parchi chiusi al gioco per bambini, ma aperti per fare attività sportiva, camminare e chiacchierare.

E’ in sintesi il contenuto dell’ordinanza numero 130 pubblicata oggi, mercoledì 6 maggio, dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

Il provvedimento prevede la chiusura e conseguente divieto di accesso in tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale con effetto immediato fino al 19 maggio.

Fano eccezione 31 aree verdi dove sarà possibile l’accesso ma nel rispetto delle prescrizioni sanitarie emanate: il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno due metri per le attività sportive o motorie e di almeno un metro per ogni altra attività, sempre a patto che vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie a tali distanze.

E’ prevista inoltre l’interdizione all’utilizzo degli arredi e accessori ludici, viceversa è possibile accedere alle aree per lo sgambamento dei cani esterne, o comunque con accesso indipendente, dal parco, e di quelle aree verdi e/o arredate non confinate e con singoli arredi ludici.

Questo è l’elenco delle aree aperte:

1. BIVIO, l’area verde senza nome sita tra le vie Trilussa e via Antonio De Curtis;

2. COLLE FIORITO, le aree, verde e cani site nellaparte terminale di via Rosata;

3. COLLEVERDE, l’area verde in via Monte Cervino;

4. COLLEVERDE, l’area arredata di Piazza di Colleverde;

5. GUIDONIA-COLLELARGO, l’area anfiteatro “Teatro Eventi di Colle Largo”, sita tra le vie Isonzo e via Po;

6. GUIDONIA-COLLELARGO, l’area arredata “LicioGiorgieri”, sita tra la Piazza Licio Giorgieri e le vie Garigliano e Isonzo;

7. GUIDONIA, l’area verde “Pinetina-Monumento Caduti di Nassirya”, sita tra via Roma, viale Leonardo da Vinci e via Gustavo Moreno;

8. GUIDONIA, l’area verde”Pineta-Dottor Valeriano Compagnucci”, compresa tra via Roma e l’ingresso sud dell’aeroporto e l’ingresso dell’area giochi;

9. GUIDONIA, l’area verde “Paolo Centroni”, sita in Largo Paolo Centroni, compresa tra via Umberto Maddalena e via Paolo Andreano (fronte Tenenza dei Carabinieri);

10. GUIDONIA, l’area arredata presso il “Monumento Alessandro Guidoni”, sita tra Via Roma, Via Arturo Ferrarine Piazza San Francesco;

11. GUIDONIA, l’area verde sita su via Roma 243 e via Domizia;

12. GUIDONIA, l’area verde “Giovanni Paolo II “sita vicino a via Domiziano;

13. LA BOTTE, l’area della Piazza Colle Grato;

14. MARCO SIMONE LAGHETTO, l’area verde attrezzata”SN”, sita tra le vie Polibio, Caio Acilio e Marco Terenzio Varrone;

15.MARCO SIMONE-LAGHETTO, giardino attrezzato “La Maddalena”, sito in via La Maddalena angolo Via Anticoli Corrado;

16. MONTECELIO, l’area di Piazza San Giovanni;

17. MONTECELIO, l’area del “belvedere” del parcheggio nuovo, sita lungo via Fuori dalle mura;

18.MONTECELIO,-l’areadel “belvedere”, tra levie Romana e Nuova;

19. SETTEVILLE, l’area verde, sita presso larotonda di Piazza Trilussa;

20. SETTEVILLE, l’area anfiteatro sita presso le vie CarloTodini e Giuseppe Parini;

21. VILLALBA, l’area arredata di Piazza Carrara;

22.VILLALBA, l’area arredata di Piazza della Repubblica;

23. VILLALBA, l’area verde sita dietro scuola A.Manzi, compresa tra le vie Kennedy e Palermo;

24. VILLALBA, l’area arredata, sita in Largo Pietro Galante accanto viaSicilia;

25. VILLALBA, l’area verde, compresa tra le vie Trento e Bolzano;

26.VILLANOVA, l’area verde attrezzata “Santa Lucia”, sita in via LaMarmora, 35 (fronte scuola Edoardo DeFilippo);

27. VILLANOVA, l’area arredata della Piazza San Giuseppe Artigiano;

28. VILLANOVA, l’area arredata della Piazza degli Alpini;

29. VILLANOVA, l’area arredata della Piazza Risorgimento;

30. VILLANOVA, il parco”VallePilella”, sito tra via Ippolito Nievo e via Missori;

31. VILLANOVA, le aree verdi site tra le rotatorie di via Garibaldi e la via Fratelli Cairoli, presso l’uscita via Tiburtina.