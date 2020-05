A Palombara Sabina i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito una ordinanza di carcerazione per espiazione pena residua e sottoposizione in regime di arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 55 anni del posto, condannato per riciclaggio per fatti commessi nella capitale nel 2015 e che deve ancora scontare poco meno di 2 anni di condanna