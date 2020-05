Tivoli si risveglia in Serie C: 18 anni fa lo storico articolo di Tiburno - FOTO

di Valerio De Benedetti

In un periodo di disagio, preoccupazione per tutto il calcio dilettantistico, affiorano ben nitidi alla mente i ricordi di quelle trionfale cavalcata. Ben 18 anni fa, la città di Tivoli, si risvegliava in Serie C2, dopo più di mezzo secolo di attesa. Il club amarantoblu, raggiunse il traguardo con una giornata di anticipo in un Olindo Galli festante. Per ricordarne l’anniversario, pubblichiamo lo storico articolo di Tiburno, che celebrò quell’impresa straordinaria.