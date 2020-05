Banksy, la nuova opera: l’infermiera è un supereroe

Altro che Batman e Spiderman, è l’infermiera il nuovo supereroe. Banksy, lo street artist dall’indentità misteriosa, famoso in tutto il mondo per le sue opere di denuncia ironica tre etica e politica, scende in campo con un lavoro sul coronavirus. Nel disegno postato sui suoi profili social si vede un bambino, che ha risposto le statuette di Batman e Spiderman con cui era solito giocare in un cestino e tiene in mano una infermiera in miniatura che vola con il mantello e un braccio teso in avanti, nella posa tipica delle raffigurazioni di Superman. Solo su Instagram, in meno di 24 ore, l’immagine accompagnata dalla didascalia “Game Changer” (“colui che cambia il gioco”) ha ottenuto quasi 2 milioni di like.