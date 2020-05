Per aiutare i bambini di Castel Madama in questi giorni di emergenza sanitaria per il covid-19 il Comune chiama a raccolta i castellani. L’assessorato alla Pubblica Istruzione e l’ufficio scuola del Municipio stanno avviando un progetto per sostenere i ragazzi, delle scuole elementari e medie, che stanno affrontando difficoltà e ostacoli nel loro percorso formativo. “Per non lasciare nessuno indietro, regala un po’ di tempo ad un bambino” questa la sintesi dell’iniziativa su cui sta cominciando a lavorare l’Amministrazione.

“E’ questo il senso del progetto – spiega l’assessore alla Scuola ed ai Servizi Sociali, Sara Beccaria -, che chiederà alla scuola di individuare, per il tramite del personale insegnante, quei bambini che potrebbero avere bisogno un servizio extrascolastico di supporto all’apprendimento. Intendiamo chiedere la collaborazione volontaria e solidale di tutti coloro che (insegnanti o ex insegnanti, laureati etc.) possano e vogliano offrire una parte del proprio tempo per aiutare, con un sostegno didattico a distanza, questi nostri giovani concittadini. Tutti gli interessati potranno segnalare la loro disponibilità inviando una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica lasciando i propri recapiti: sara.beccaria@ comunedicastelmadama.it massimo.perica@ comunedicastelmadama.it”.