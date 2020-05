GUIDONIA Fase 2 – tutti al Mc Donalds, fila da record (VIDEO)

Record di presenze al Mc Donalds di Collefiorito di Guidonia anche nel secondo giorno dall’avvio della fase 2.

Il video girato ieri sera, 5 maggio, alle 19:00 mostra decine di auto in fila in via delle Genziane per ordinare un panino al Mc Drive. Sembra proprio che in tutto il Nord Est in molti abbiano sentito la mancanza del celebre fast food americano, e siano pronti ad affrontare ance oltre mezz’ora di fila per poter gustare un saporito Big Mac.

Diffuso tramite la pagina facebook Vox Populi il video è diventato virale con oltre 800 condivisioni.