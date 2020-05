Mentana, da sabato riapre il mercato

Sabato 9 maggio ripartirà con nuove regole il mercato settimanale a Mentana. Il Sindaco, in osservanza del DPCM del 26 aprile, ha disposto la riapertura del settore alimentare dei mercati di Mentana Centro, Casali e Castelchiodato.

Ha, inoltre, firmato l’Ordinanza di spostamento dei banchi del settore alimentare di Mentana Centro.

Il mercato ripartirà dal 9 maggio e sarà aperto dalle ore 8 alle ore 14.

Per garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini sono stati predisposti un percorso in sicurezza e lo spostamento dei banchi su via Luigi Sturzo, che rimarrà chiusa al traffico.

L’accesso all’area sarà consentito solo ai clienti dotati di mascherine protettive e guanti.

Non sarà consentita l’attività di spuntista.