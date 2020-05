Stasera l'ultima "Superluna" del 2020

Tutti pronti da finestre e terrazze con il naso all’insù: oggi, 7 maggio, sarà possibile ammirare l’ultima “Superluna” del 2020, la quarta dal mese di Marzo. La luna piena di oggi, più brillante e luminosa del solito del 15%, sorgerà all’orizzonte ad est, quasi in corrispondenza del tramonto alle ore 20:30.

Ma perchè è così speciale? Con il termine “Superluna” indichiamo il plenilunio in corrispondenza del Perigeo, cioè il momento in cui c’è la distanza minima tra la Luna e la Terra (in questi momenti la Luna si trova a 361.184 chilometri, mentre di solito la distanza media è di 384.400.)

Complice il bel tempo e il cielo sereno lo spettacolo sarà ben visibile in tutto il Nord-Est. Insomma tenetevi pronti e buona osservazione!

FOTO IN COPERTINA: MARIO GAUTIERI