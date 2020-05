Tor Lupara: zona 167, iniziati i lavori di realizzazione dei marciapiedi

Sono iniziati stamattina i lavori di realizzazione dei marciapiedi via Nomentana – via dei Platani a Tor Lupara. I lavori sono finanziati con i fondi “167”.

Lo scorso anno il consiglio comunale di Fonte Nuova ha approvato il Regolamento per tutti i possessori degli immobili ubicati in zona per poter trasformare il proprio diritto di superficie in diritto di proprietà e così diventarne proprietari al 100 per cento e poterli vendere ai prezzi reali di mercato, senza deprezzamenti o prezzi imposti. Adesso l’amministrazione comunale – come era stato annunciato all’epoca – sta dando il via a nuovi interventi di riqualificazione del quartiere, grazie anche alla monetizzazione dei residenti che hanno approfittato della possibilità di riscattare la loro casa.

Questi gli interventi principali previsti: la realizzazione del marciapiede su via Nomentana nel tratto che va dalla casa di cura Villa Alba e via dei Platani, la riqualificazione del tratto di marciapiede e la realizzazione di un muro di contenimento, un nuovo parcheggio e marciapiede, ristrutturazione e messa in sicurezza del tratto di marciapiede di via degli Abeti, realizzazione del marciapiede su via Nomentana tratto da via Salvatoretto a via Renato Fucini, realizzazione del parcheggio e ripristino del marciapiede in via delle Mimose e via Cicerone, chiusura del campo da bocce di via delle Mimose a cui seguirà il completamento.

“Dopo aver dato la possibilità ai cittadini di riscattare le loro case diventando proprietari al cento per cento, ora riqualifichiamo la zona – spiega il consigliere comunale Micol Grasselli – Nei giorni scorsi sono stati appaltati una serie di lavori e ora partiranno tutti. Avevamo promesso che avremmo investito su questa zona e lo stiamo facendo, una cosa che era stata promessa da tutte le amministrazioni e che solo noi siamo riusciti a fare”.