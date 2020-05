“Attiva-mente studio”, al via il servizio di aiuto compiti a distanza per adolescenti

L’Atelier Koinè ha avviato un servizio per supportare gli adolescenti di tutte le scuole partner di progetto del Lazio in questa delicata fase di didattica a distanza. Nell’ambito delle attività dell’Hub “Attivamente”, infatti, è stato organizzato uno spazio virtuale denominato “Attiva-mente studio” dedicato a tutti i ragazzi che necessitano di un aiuto nei compiti, nello studio, nel recupero in alcune materie.

L’Hub, che in genere lavora al fianco degli adolescenti ma nelle scuole, in questo periodo di emergenza sanitaria si è adattato alle nuove esigenze di ragazzi e famiglie riformulando la proposta in “azioni volte a contrastare la dispersione scolastica, cercando di rimotivare gli studenti con più difficoltà e sostenerli in questo momento di grande criticità“, spiegano i responsabili dell’HUB nel Lazio.

Il servizio “Attiva-mente studio” è attivo dal mese di maggio.

COME ADERIRE ALL’INIZIATIVA

Per aderire all’iniziativa i familiari degli alunni interessati dovranno:

Compilare il modulo di iscrizione, firmarlo, scansionarlo e inviarlo alla mail iscrizioni.koine@lanternadidiogene.it

Nella suddetta mail va inoltre indicato:

– Oggetto: Iscrizione Hub “Attivamente” per l’alunno Nome e Cognome

– Specificare le materie per le quali è richiesto il supporto nello studio

– Indicare, orientativamente, giorni e fascia oraria in cui lo studente è libero dagli impegni della Didattica a distanza

– Indicare, orientativamente, quale piattaforma l’alunno può utilizzare nel collegamento con l’operatore di supporto (Zoom, Skype, Duo, ecc.)

La segreteria del Progetto “L’Atelier Koiné” predisporrà un piano di intervento, con una programmazione delle videochiamate settimanali: il calendario dei collegamenti sarà comunicato ai familiari e agli studenti interessati.

La partecipazione all’Hub è completamente gratuita, in quanto rientra nelle azioni del Progetto “L’Atelier Koine’” di cui la scuola è partner di progetto.In caso di particolari situazioni gli operatori si rendono disponibili alle richieste della scuola e al contatto con i docenti, per informazioni e aggiornamenti.

Le scuole partner del progetto L’Atelier Koinè – selezionato da impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile – nel Lazio sono:

I.C. Paribeni – Mentana

I.C. Città dei Bambini – Mentana

I.C. Pirandello – Fonte Nuova

I.C. Pertini – Fonte Nuova

I.C. Buozzi – Monterotondo

I.C. Giovagnoli – Monterotondo

I.C. Campanari – Monterotondo Scalo

Liceo Peano – Monterotondo

Liceo Catullo – Monterotondo

IPSAR De Gasperi – Palombara Sabina