Coronavirus: riapertura del cimitero comunale da domani sabato 9 maggio

Riaprirà domani mattina il cimitero comunale dopo quasi due mesi di chiusura necessaria per arginare l’epidemia Covid-19. Il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti ha firmato questa mattina l’apposita ordinanza (pubblicata sull’Albo pretorio online del Comune) che – revocando la precedente proroga della chiusura sino al 17 maggio – consente la riapertura al pubblico a partire da domani, sabato 9 maggio, con i seguenti orari:

– dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18;

– domenica e festivi dalle 8 alle 14.

“L’ingresso dei visitatori, considerata l’estensione dell’area, non sarà contingentato e controllato all’ingresso; per questo motivo il mio appello è di rispettare con la massima attenzione tutti i comportamenti ormai consolidati e ritenuti dalle autorità scientifiche come fondamentali per evitare il contagio”, esorta il sindaco Proietti.

Sono vietati, dunque, raggruppamenti e assembramenti, i visitatori sono tenuti a restare tra loro distanti almeno un metro, a osservare le misure igieniche e sanitarie generali e, in particolare, a curare in modo approfondito l’igiene delle mani. È vietato abbracciarsi e stringersi la mano ed è fortemente raccomandato utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igieniche e sanitarie.

“La riapertura è resa possibile grazie al lavoro di sfalcio dell’erba e di pulizia del cimitero portato avanti in questi giorni dagli operai di Asa Servizi srl e che hanno permesso di ripristinare condizioni di decoro e di accessibilità, lavori rallentati la settimana sc​orsa da alcuni giorni di maltempo e resi difficoltosi dalla prolungata chiusura e dalle disposizioni governative in vigore per arginare il Covid-19. Lo sfalcio non è concluso, proseguirà anche nei prossimi giorni compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico”, commenta l’assessora ai Lavori pubblici Laura Di Giuseppe.