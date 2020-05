FOTONOTIZIA VILLA ADRIANA – Incendio in via Maremmana Inferiore

Attualmente in corso, alle ore 19.18 dell’8 maggio un incendio in un campo di sterpaglie su via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, all’altezza del magazzino Maury’s.

Sul posto al lavoro i Vigili del Fuoco di Tivoli con un’autobotte . La colonna di fumo è visibile da Via Tiburtina.