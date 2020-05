GUIDONIA – Forza Italia, fughe e veleni: “Nel 2017 sostenuto candidato sindaco di Sinistra”

Dal dirigente di Forza Italia di Guidonia Montecelio Aurelio Cornelio riceviamo e pubblichiamo:

“Mi suonano fuori luogo le parole del coordinatore comunale di Forza Italia, Maurizio Massini, di cui ho avuto notizia a mezzo stampa ieri pomeriggio, arrivate dopo la telefonata cordiale che abbiamo avuto. Per questo motivo vorrei avere la possibilità di poter replicare.

Innanzitutto confermo le mie dimissioni da Forza Italia e dal coordinamento provinciale, dimissioni che non ho voluto dare precedentemente vista la difficile congiuntura nazionale che ci ha colpito tutti legata all’emergenza Covid-19. Non credo che ai cittadini, e devo dire pensavo anche a chi ambisce a guidare un comune, interessino oggi le beghe di partito, ma a quanto pare mi sbagliavo di grosso.

È giusto allora precisare i motivi per cui ho deciso di lasciare Forza Italia. Il problema più grande chiaramente riguarda la linea scelta dal partito a livello nazionale, che a mio modestissimo parere porterà grossi problemi al Paese, questione che chiaramente si manifesta anche a livello locale, dove le correnti e i rapporti personali contano più delle idee e delle proposte. I gruppi politici dovrebbero includere ma questo a quanto pare è diverso dagli altri e ama distinguersi per manie di protagonismo.

Ho ribadito al coordinatore Massini che il consigliere regionale Laura Cartaginese non ha niente a che fare con la mia decisione di uscire da Forza Italia: non ci sono secondi fini a spingermi in una direzione piuttosto che in un’altra. Amo prendere le mie decisioni da solo ma capisco che questo mio modus operandi per qualcuno possa essere un problema.

Concludo permettendomi di sottolineare una contraddizione: è paradossale che Massini parli di “zone grigie”, forse si dimentica una cosa che io e molti altri invece ricordiamo molto bene: parlo della sua decisione di non appoggiare nelle ultime elezioni comunali il suo partito ma di sostenere una lista civica con un candidato a sindaco proveniente dal centro sinistra. Mi auguro che il prossimo appuntamento elettorale, che spero arrivi il prima possibile per il bene della nostra Città, veda il centro destra finalmente unito”.