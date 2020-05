GUIDONIA – Pini pericolosi, riparte il taglio a Colleverde

E’ il quartiere più alberato della città dove spesso gli arbusti ammalorati si abbattono al suolo. Ora gli agronomi di fiducia dell’amministrazione comunale hanno individuato alcuni pini a rischio, per questo ripartono le motoseghe a Colleverde di Guidonia.

Martedì 12 e giovedì 14 maggio dalle ore 7 scatta il divieto di transito e di divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati delle carreggiate nelle due strade principali della frazione. Lo stabilisce l’ordinanza numero 133 firmata oggi, venerdì 8 maggio, dal Comandante della Polizia municipale Marco Alia.

Martedì 12 maggio il divieto scatta in via Monte Bianco dalle ore 7 fino a fine lavori dall’intersezione con via Monte Gran Paradiso ( intersezione di fronte via Monte Grappa) sino all’intersezione tra via Monte Bianco con via Monte Gran Paradiso.

Giovedì 14 maggio agli stessi orari divieti in via Monte Grappa dall’intersezione con via Monte Bianco (intersezione di fronte via Monte Gran Paradiso), sino all’intersezione tra via Monte Grappa con via Monte Bianco. La segnaletica sarà collocata nelle strade interessate 48 ore prima dei lavori da parte dell’impresa esecutrice del taglio dei pini.