PALOMBARA SABINA – Raccolta rifiuti e spazzamento delle strade, cambio di gestione

Cambio nella gestione degli appalti rifiuti a Palombara Sabina. Il 31 gennaio scorso è scaduto il contratto triennale con la “Avr Spa” che gestiva tutti i servizi, mentre ora l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare due appalti della durata di 5 anni.

Così il 29 aprile il dirigente all’Ambiente Paolo Caracciolo ha approvato gli atti della gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, che è stato aggiudicato per 5 anni alla “Diodoro Ecologica Srl” di Roseto degli Abruzzi per un importo complessivo di ad 4 milioni 818.293,30 oltre iva. La ditta ha presentato un’offerta considerata migliore delle altre 4 imprese partecipanti.

Lunedì 4 maggio il dirigente Caracciolo ha preso atto degli atti di gara relativi al servizio quinquennale di spazzamento meccanico manuale e verde pubblico assegnato al Raggruppamento temporaneo di impresa formato dalla “Paoletti Ecologica srl” di Fiumicino e dalla “Etambiente Spa” di Firenze per un importo complessivo pari a un milione 738.549 euro. Alla gara hanno partecipato altre 4 imprese.

I venti operatori ecologici attualmente in forza alla Avr verranno assorbiti dalle tre nuove ditte appaltatrici in forza di una disposizione del Contratto collettivo nazionale di categoria. Vale la pena ricordare che dal 28 febbraio all’8 marzo i dipendenti si erano messi in stato di agitazione per il ritardo nei pagamenti di due salari e mezzo.