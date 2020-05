Regione Lazio – Bonus disoccupati e sospesi dal lavoro

Con il progetto “Nessuno Escluso”, la Regione Lazio mette in campo risorse per 40 milioni di euro per sostenere in modo concreto le persone più fragili.

Questi gli interventi messi in campo:

Misura 1 – Bonus tirocinanti

600 euro per tirocinanti che abbiano dovuto interrompere o sospendere il tirocinio a partire dal 23 febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid19.

Investimento complessivo: € 5.400.000.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 4 maggio.

Misura 2 – Bonus colf-badanti

Da 300 a 600 euro per lavoratori domestici che abbiano subito una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid19 dopo il 23 febbraio.

Investimento complessivo: € 4.200.000.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 5 maggio.

Misura 3 – Bonus sicurezza rider

200 euro per i lavoratori digitali per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal Covid-19.

Investimento complessivo: € 1.600.000.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 6 maggio.

Misura 4 – Bonus disoccupati e sospesi dal lavoro

600 euro come contributo per persone in stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro che non percepiscano altra forma di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza).

Investimento complessivo: € 24.000.000.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 7 maggio.

Misura 5 – Bonus connettività studenti

250 euro per un contributo una tantum a studenti universitari per acquisto di PC/Notebook, tablet, schede SIM, strumentazione per il collegamento a Internet acquistati dal 1° febbraio 2020.

Investimento complessivo: € 4.800.000.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 dell’8 maggio.

Per maggiori informazioni e per accedere alla documentazione, consulta il link: https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/