Sport – Affitti, buoni e voucher, il piano della Regione Lazio: tutte le info

di Valerio De Benedetti

La Regione Lazio ha varato un piano di sostegno da 5,2 milioni di euro per associazioni sportive dilettantistiche e famiglie, che ha suddiviso in quattro punti principali di seguito elencati.

1) Sostegno agli affitti per le associazioni sportive

Ben 2 milioni di euro per contributi fino al 40% a fondo perduto per pagare l’affitto delle strutture. Abbattimento fino all’80% dei canoni di locazione negli edifici Ater, e riduzioni sui canoni di concessione nelle aree demaniali.

2) Sostegno straordinario per manifestazioni e attività ordinaria delle ASD

Contributi fino a 5mila euro, sostegno per la ripresa delle attività, compresi oneri di gestione, utenze e interventi di sanificazione. In virtù di questo è stato previsto il finanziamento di circa 240 progetti, per un totale di 1,2 milioni di euro.

3) Buoni sport per le famiglie

1,2 milioni di euro, destinati a ragazzi e over 65 con un reddito familiare ISEE fino a 20mila euro. Per i minori tra i 6 e i 17 anni è previsto un contributo di 400 euro, per le persone anziane di età superiore ai 65 anni da 300 euro.

4) Voucher sport per ragazzi minori e under 26

800.000 euro per 8000 voucher da 100 euo per garantire la pratica sportiva under 26 di famiglie in difficoltà economica. La validità sarà dalla data di emissione fino al 31 dicembre 2020. La misura è diretta ai giovani e ai possessori della Lazio Youth Card.

PER MAGGIORI INFO E DETTAGLI CLICCA QUI